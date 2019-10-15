За фейковые новости в России назначен первый штраф

В России впервые назначен штраф по административной статье о фейковых новостях. Суд Москвы оштрафовал «Издательский дом «Момент истины» на 200 тысяч рублей.

Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района признал виновными в злоупотребление свободой массовой информации и подверг штрафам сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева, пишет «ТАСС».

Также Гнеушеву назначен дополнительный штраф в размере 60 тысяч рублей.

Предметом судебного разбирательства видеоролики сетевого издания о майдане в России.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор возьмется за составление списка распространителей недостоверной информации. В нем будут указаны медиаресурсы и отдельные лица, которые регулярно публикуют фейковые новости.