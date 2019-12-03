В феврале подорожает проезд в московском транспорте

Одна поездка в московском метро по карте «Тройка» с 1 февраля будет стоить 40 рублей вместо нынешних 38. Не изменится только стоимость безлиминых проездных на все виды транспорта.

В мэрии Москвы сообщили, что проезд подорожает в среднем на 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%. Разовый проезд поднимется с 55 до 57 рублей. Две поездки будут стоить 114 рублей вместо 110, а 60 поездок подорожают на 70 рублей — до 1970 рублей.

Стоимость билета «90 минут» увеличится с 59 до 62 рублей. При оплате с помощью бесконтактных технологий цена составит 44 рубля вместо 42.

Безлимитный проезд по «Тройке» для трамваев, автобусов и троллейбусов на 30 дней обойдется в 1180, а бумажный билет «Единый», который предусматривает не более 70 поездок в метро, МЦК и монорельсе и безлимит на наземном транспорте, будет стоить 2900. Стоимость проезда на московских электричках вырастет на 1 рубль.

В мэрии отметили, что с учетом инфляции в реальном выражении стоимость проезда снизилась на 30% с 2010 года, пишет ФБА «Экономика сегодня».

21 ноября в Москве открыли первые маршруты «наземного метро». Стоимость проезда на МЦД сделали фиксированной по трем зонам.

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