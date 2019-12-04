Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проводит усиленные тренировки перед предстоящим боем с американцем Куинтоном Джексоном. Сейчас начались спарринги.

Боец благодарен болельщикам за поддержку. «Сейчас очень серьезные нагрузки. Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — сказал российский тяжеловес.

Нас, как всегда, ждёт хороший, качественный бой накануне Нового Года с участием Фёдора. Он состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений, пишет «ТАСС».

Ранее Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры. По словам спортсмена, чувствует он себя хорошо и проблем со здоровьем нет, но он осознает свой возраст.

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