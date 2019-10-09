Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.

В ходе пресс-конференции в Токио, посвященной предстоящему поединку 29 декабря, боец заявил, что уже думает об уходе.

По словам Емельяненко, чувствует он себя хорошо и проблем со здоровьем нет. Но спортсмен осознает свой возраст и поэтому думает о завершении карьеры.

В предстоящем бою соперником Емельяненко станет 41-летний американец Куинтон Джексон. Бой состоится в рамках японского промоушна Rizin и Bellator, пишет «Интерфакс».

Ранее президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопросы пользователей в соцсети, заявил, что намерен провести турнир в России, в котором примет участие Федор Емельяненко.