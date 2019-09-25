Bellator проведет турнир в РФ с участием Федора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт поединок в рамках турнира Bellator.

Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопросы пользователей в соцсети, заявил, что намерен провести турнир в России. «Россия - это интересная для нас территория. У нас есть несколько предложений. Мы хотим запустить турниры Bellator в России, и Федор Емельяненко проведет бой там», - сказал Кокер. Последний раз 42-летний российский боец выходил в октагон в январе 2019 года.Тогда чемпион организации в тяжёлом весе американец Райан Бэйдер нокаутировал Емельяненко, пишет Russia Today . Всего на счету «Последнего императора» 38 побед в 45 поединках в MMA. Российский боец потерпел шесть поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

До конца года российский боец Фёдор Емельяненко может провести поединок в Японии. С большой вероятностью он выйдет на ринг против американского атлета Квинтона Джексона, известного по прозвищу Ремпейдж.