Падение «Последнего императора»

До конца года российский боец Фёдор Емельяненко может провести поединок в Японии. С большой вероятностью он выйдет на ринг против американского атлета Квинтона Джексона, известного по прозвищу Ремпейдж. В июне «Последний император» подписал контракт с промоушеном Bellator, по которому он должен провести несколько боёв (точное количество не уточняется).

Последний на текущий момент поединок Емельяненко состоялся 26 января 2019 года с чемпионом Bellator MMA Райаном Бейдером. Бой завершился для россиянина катастрофой: на 30-й секунде он был отправлен в нокаут ударом с левой руки. Американец, как говорится, даже не успел вспотеть.

«Фёдор уже не тот»

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко начал в 2000 году. Одерживать победы Фёдору помогал, прежде всего, колоссальный опыт в самбо. В 1998 году он получил звание мастера спорта международного класса по самбо. Также больших успехов Емельяненко достиг на поприще дзюдо и боевого самбо, который наиболее близок к специфике MMA.

На протяжении 10 лет россиянин не знал поражений. В настоящую звезду боёв без правил Фёдор превратился после перехода в японскую организацию PRIDE (2002-2006). Он справился с сильнейшими на тот момент бойцами: голландцем Сэмми Шилтом, бразильцем Антониу Родригу Ногейра, хорватом Мирко Филиповичем («Кро Коп»), американцами Кевином Рэндлменом и Марком Хантом

В поединках «Последний император» снискал славу чрезвычайно упорного, мужественного и изобретательного бойца. Фёдор умел находить способы отправить соперника в нокаут или выйти на болевой в патовых на первый взгляд ситуациях. Его сильными сторонами были партер и умение наносить сильные размашистые удары руками. Также почти в совершенстве Емельяненко освоил лоу-кики и колени.

На ринге и вне ринга россиянин ввёл себя подчёркнуто скромно, чем снискал огромное уважение среди сограждан и зарубежной публики. Пожалуй, наибольший авторитет Фёдор завоевал в Японии.

Спортивных комментаторов поражало спокойствие, с которым Емельяненко выходил на поединок. После очередной победы россиянин не проявлял бурного веселья и никогда не позволял себе хвастовства, как многие его коллеги по спортивному цеху. Думающим людям было понятно, что Фёдор — глубоко верующий человек. Шоу, провокации, оскорбления соперников, без которых не обходятся чемпионаты MMA, ему чужды.

С закатом PRIDE Емельяненко стал меньше драться. В период 2007-2009 годов он провёл лишь пять поединков. Чёрная полоса для Фёдора наступила в 2010 году. Россиянин сенсационно проиграл бразильцу Фабрисиу Вердуму, а потом его без особого труда одолели Антониу Силву и Дэн Хендерсон.

Поражения послужили поводом для разговоров о том, что «Фёдор уже не тот». К россиянину стали терять интерес международные промоутерские компании. В 2011-2012 годах он провёл три успешных и не очень зрелищных поединка, а потом объявил об уходе из профессионального спорта

В СМИ появились разные оценки решения Емельяненко. Кто-то Фёдору откровенно льстил, утверждая, что он достиг всех возможных вершин спортивного мастерства. Были и те, кто призывал «Последнего императора» остаться, искренне недоумевая о причинах ухода.

Фёдору в 2012 году исполнилось 36 лет. Для тяжеловеса — это возраст не заката, а расцвета карьеры. Однако за 12-летний срок выступления в ринге Емельяненко чудовищно устал (о чём он между строк говорил в своих интервью). Он явно испытывал очень сильное эмоциональное и духовное истощение.

К тому же россиянину не давали покоя травмы и перенесённые операции. Практически в каждом поединке он пропускал град ударов по голове. Большая часть побед была одержана слишком дорогой ценой. Вероятно, россиянин послушал рекомендации врачей, прислушался к самому себе и понял, что теряет прежнюю скорость, умение контролировать ход боя и самое главное — уверенность в своих силах.

Деньги и законы спорта

Решение Емельяненко уйти было закономерным. Он покинул ринг на волне уважения не только к спортивным заслугам. Фёдор превратился в образец того, как должен вести себя профессиональный спортсмен и православный христианин. Он стал без преувеличения моральным авторитетом благодаря своей скромности и силе духа, которая живёт в здоровом теле.

Поэтому его решение в 2015 году вернуться на ринг вызвало у поклонников смешанные чувства. С одной стороны, у Емельяненко был ресурс на проведение нескольких боёв. 39 лет — это не так много, если атлет залечил основные травмы, продолжал поддерживать физическую форму и накопил моральные силы. Однако поединки, которые провёл Фёдор, продемонстрировали обратное.

Его первый бой состоялся в Японии с неопытным Джайдипом Сингхом. Никому неизвестного молодого человека россиян забил в партере уже в первом раунде. Подбор такого лёгкого соперника был необходим, чтобы Емельяненко вернул уверенность, утраченную за годы отдыха.

Следующий оппонент россиянина Фабио Мальдонадо тоже не был звездой MMA, но имел большой опыт в смешанных единоборствах. Как предполагалось, в этом поединке Фёдор должен показать, на что он способен после трёхлетнего перерыва, и получить дорогостоящий контракт с Bellator.

Договор действительно был заключён, но бой с Мальдонадо оказался очень тяжёлым испытанием для россиянина. Происходящее в ринге превратилось в настоящую драму, так как Емельяненко позволял бразильцу легко перехватывать инициативу. Решением судей победу отдали Фёдору, который работал первым номером

Старт в Bellator был для россиянина неудачным, хотя на ринг против него вышел весьма посредственный боец Мэтт Митрион (рекорд: 11 побед, 5 поражений). Этот бой очень ярко продемонстрировал, что Фёдор не обладает необходимой в смешанных единоборствах скоростью реакцией. После обоюдного попадания в голову Митрион вскочил и без труда отправил Емельяненко в нокаут.

Спустя почти год, 28 апреля 2018 года, россиянин провёл успешный бой с Фрэнком Миром. Но американец не являлся выдающимся титулованным спортсменом. 13 октября 2018 Емельяненко в первом раунде одержал победу над Чейлом Соненом, который, как и предыдущие соперники россиянина, крайне неровно выступал в MMA.

За шесть поединков после возвращения Фёдор не показал достойных восхищения результатов. Единственным по-настоящему серьёзным оппонентом россиянина стал Бейдер, которому Емельяненко уступил на 30-й секунде. Почему же «Последний император» не собирается повесить перчатки и окончательно покинуть ринг с достойным рекордом (38-6)?

Спустя четыре года становится понятным, что подлинной причиной возвращения Емельяненко в MMA были деньги. Иного объяснения просто не может быть. Фёдор сохранил скорость рук, навыки борьбы, но может потеряться, пропустив даже не очень сильный удар. Такая неважная физическая кондиция — прямое следствие пропущенных ударов в период расцвета карьеры

Конечно, в MMA достаточно успешно выступает немало ветеранов, некоторые из которых старше Фёдора. Но никто не отменял индивидуальных особенностей организма. Обычный на первый взгляд поединок может обернуться катастрофическими последствиями для здоровья человека. Таковы жестокие законы профессионального спорта.