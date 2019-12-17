Фамилии и адреса миллиона россиян нашли на зарубежном сайте
Роскомнадзор обнаружил зарубежный интернет-ресурс с персональными данными жителей России и Казахстана. В открытом доступе были фамилии и адреса 1 млн россиян.
Речь идет о портале nomerekaterinburga.com. Его домен расположен во Франции.
На сайте в алфавитном порядке собраны фамилии, имена, адреса и телефоны жителей России. В базе указаны данные жителей 60 российских городов и 34 населенных пунктов Казахстана, передает РБК.
Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Спустя время сайт заблокируют.
Ранее в интернете обнаружили данные более миллиона российских заемщиков. В базе, которая была доступна для скачивания долгое время, содержались паспорта, сотовые номера и адреса проживания.
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