Фамилии и адреса миллиона россиян нашли на зарубежном сайте

Роскомнадзор обнаружил зарубежный интернет-ресурс с персональными данными жителей России и Казахстана. В открытом доступе были фамилии и адреса 1 млн россиян.

Речь идет о портале nomerekaterinburga.com. Его домен расположен во Франции.

На сайте в алфавитном порядке собраны фамилии, имена, адреса и телефоны жителей России. В базе указаны данные жителей 60 российских городов и 34 населенных пунктов Казахстана, передает РБК.

Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Спустя время сайт заблокируют.

Ранее в интернете обнаружили данные более миллиона российских заемщиков. В базе, которая была доступна для скачивания долгое время, содержались паспорта, сотовые номера и адреса проживания.

Читайте нас в мобильном приложении