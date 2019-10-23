Facebook запретил новости англоверсии «Православия.Ru» 

Администрация социальной сети Facebook наложила запрет на распространение в своей новостной ленте англоязычной версии сайта «Православие.Ru» — Orthochristian.com.

«Это было сделано без каких-либо объяснений и указания причин запрета. Теперь посты английской версии нашего сайта не доходят до подписчиков. Была написана апелляция, но она осталась без ответа», — сказано на сайте «Православие.Ru».

В редакции предположили, что это может быть связано с ростом интереса читателей к «информации, которую предоставляет Orthochristian.com в связи с последними важными событиями вокруг раскольничьей так называемой Святой Церкви Украины [ПЦУ], Константинопольского патриархата и Элладской Православной Церкви».

Между тем, Facebook сообщил, что в рамках борьбы с зарубежным влиянием заблокировала четыре сети аккаунтов, три из которых происходят из Ирана, одна — из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Как уточняется, эти сети были якобы нацелены на США, Северную Африку и Латинскую Америку.

В организации РПЦ «Радонеж», в свою очередь, уверены, что англоязычную версию сайта «прикрыли за сугубо православный контент, не имеющий отношения ни к политике, ни к общественным страстям».

«Госдеп США ежегодно представляет в Конгресс справку о свободе вероисповедания в странах мира, так как "свобода вероисповедания является краеугольным камнем универсальных прав человека, ибо она охватывает свободу слова, собраний и совести, которые вместе взятые образуют основу демократического управления и уважения к человеку"», — пишут верующие. — «Но это смотря к какому человеку – к русскому православному человеку это не относится».

Ранее Cloud МТС отказала в бесплатном хостинге православным сайтам prihod.ru. Верующие окрестили такой поступок «обрушением сайтов храмов Русской Православной Церкви по всей России и СНГ».