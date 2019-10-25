Facebook тестирует собственный новостной раздел

Facebook запускает в тестовом режиме новостной раздел в соцсети. В нем будут отображаться публикации, отобранные «группой журналистов» на основе интересов пользователя.

«В начале года мы опросили более 100 000 человек на Facebook в США о том, какие темы они интересовали их больше всего, и обнаружили, что мы недооцениваем многие темы, которые интересуют людей больше всего, особенно развлечения, здравоохранение, бизнес и спорт», — говорится на сайте американской компании.

На первоначальном этапе местные репортажи будут доступны пользователям из крупных городов, таких, как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Бостон.

«Мы хотим, чтобы в цифровую эпоху процветали новые формы СМИ, в том числе индивидуальная, независимая журналистика. Именно поэтому мы продолжим расширять алгоритмический способ отбора новостей для пользователей», — отметили в Facebook.

Тем временем, россиян подумывают лишить права на тайну переписки.