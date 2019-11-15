У Facebook появится конкурент

Основатель интернет-энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс сообщил, что намерен создать из собственной соцсети WT:Social конкурента Facebook и Twitter.

Соцсеть работает по бизнес-модели «Википедии» и существует на пожертвования ее пользователей. Это позволяет проекту отказаться от рекламы. В WT:Social можно создавать статьи на различные темы, обмениваться ссылками на материалы и обсуждать их.

В отличие от Facebook и Twitter, WT:Social ранжирует материалы по дате публикации, а не по количеству лайков и комментариев.

Уэйлс отмечает, что его ждет успех, так как интернет-пользователи готовы платить за качественный контент, что доказано на примере Netflix и Spotify, сообщают «Известия».

В настоящее время соцсетью пользуются около 50 тысяч человек.

Тем временем, Facebook запускает в тестовом режиме новостной раздел в соцсети. В нем будут отображаться публикации, отобранные «группой журналистов» на основе интересов пользователя.

«В начале года мы опросили более 100 000 человек на Facebook в США о том, какие темы они интересовали их больше всего, и обнаружили, что мы недооцениваем многие темы, которые интересуют людей больше всего, особенно развлечения, здравоохранение, бизнес и спорт», — говорится на сайте американской компании.

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