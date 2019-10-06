На «Евровидении» впервые за 15 лет прозвучит русская песня

На международном конкурсе «Евровидение» впервые за пятнадцать лет исполнят песню на русском языке.

Песню для российского участника напишет поэт Михаил Гуцериев. Он уже начал свою работу.

Как отмечает телеканал «Звезда», поэт может также стать и продюсером концертного номера.

Кто выйдет на сцену «Евровидения» от России в следующем году пока неизвестно.

Ранее Амстердам отказался принимать у себя «Евровидение» в 2020 году. В администрации столицы Нидерландов заявили, что все подходящие для мероприятия площадки будут заняты.

В итоге принять у себя конкурс согласился голландский Роттердам.