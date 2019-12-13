Евросоюз продлил антироссийские санкции

Лидеры стран-членов Евросоюза продлили санкции против Москвы.

Ограничительные меры будут действовать еще как минимум полгода. Политическое решение было принято главами стран ЕС на саммите в Брюсселе. Таким образом, продлены действующие санкции, которые истекали 31 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия хочет нормальных отношений с Евросоюзом, однако первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы не станет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранить контрсанкции навсегда.

«Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — подчеркнул глава российского кабмина.

Медведев сделал акцент на том, что прежде всего самой Украине нужно как-то продвинуться в урегулировании внутреннего конфликта. После этого, возможно, отношения между Россией и ЕС станут лучше.

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