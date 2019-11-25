Медведев: Россия ни за что не пойдет на отмену санкций первой

Россия хочет нормальных отношений с Евросоюзом, однако первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы не станет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранить контрсанкции навсегда.

«Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — подчеркнул глава российского кабмина.

Медведев сделал акцент на том, что прежде всего самой Украине нужно как-то продвинуться в урегулировании внутреннего конфликта. После этого, возможно, отношения между Россией и ЕС станут лучше.

«Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем», — заявил российский премьер, отметив, что эти отношения испортил Брюссель.

«Вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали», приводит слова политика ТАСС.

Напомним, поводом для введения антироссийских санкций стало присоединение к стране Крымского полуострова в 2014 году. Тогда был проведен референдум, где 96,77% высказались за вхождение в состав России. США и ряд европейских стран не признают возвращение полуострова и считают это незаконной аннексией.

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