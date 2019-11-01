Европейцы насмотрелись HBO и хлынули в зону отчуждения

С начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило 107,6 тысяч человек. Это на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что это новый рекорд, передает «Интерфакс».

При этом, почти 80% туристов приезжают из-за границы. Так, из Великобритании Чернобыль посетили 15738, человек, из Польши - 9378, из Германии - 7826, из США - 5580, из Чехии - 4063 туриста.

Украинцев среди гостей зоны по итогам десяти месяцев оказалось 22468 человек.

Госагентство указывает, что рост посещаемости начался весной. Причинами резкого скачка в турпотоке считают популярность мини-сериала «Чернобыль» от HBO, внедрение системы «Электронный билет», создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

Американский сериал «Чернобыль» от HBO об аварии на Чернобыльской АЭС вышел в 2019 году. По данным голосования на сайте IMDB, сериал обогнал знаменитую «Игру престолов» и занял первое место в рейтинге.

Финальная пятая серия появилась в открытом доступе 4 июня и вызвала широкое обсуждение среди пользователей соцсетей. В частности, интернет задавался вопросом «А произойди такая авария сейчас, мы бы вообще узнали?»

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался один из четырех реакторов станции, что привело к полной эвакуации городов Чернобыль и Припять.

Наиболее загрязненная радиацией 30-километровая территория была признана зоной отчуждения и въезд на нее был запрещен до недавнего времени.

В конце сентября по рекам Припять и Уж в зоне отчуждения открылись водные маршруты.