В Чернобыле открыли водные маршруты для туристов

В Чернобыле открыли водные маршруты для туристов

По рекам Припять и Уж в зоне отчуждения открылись водные маршруты.

Они, согласно заявлению руководителя Госагентства Виталия Петрука, готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности.

По словам чиновника, для посещения этих маршрутов нужно оформить соответствующую заявку, а организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом, передает «Интерфакс».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому запрет на посещения зоны отчуждения в Чернобыле снимается.

Вскоре после этого в Чернобыле нашли опасные радиоактивные остатки.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался один из четырех реакторов станции, что привело к полной эвакуации городов Чернобыль и Припять. Наиболее загрязненная радиацией 30-километровая территория была признана зоной отчуждения и въезд на нее был запрещен до недавнего времени.

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Места: Украина
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