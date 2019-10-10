В европейском городе продают жилье по 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве объявили аукцион по продаже квартир. Стартовая цена жилья – всего 50 евро (около 3,6 тыс. рублей).

Аукцион состоится 25 октября. В нем будут участвовать 39 квартир, на шесть из них начальная цена составит 50 евро.

Пять квартир находятся в бывшем шахтерском поселке, одна – в историческом центре Кохтла-Ярве, передает Lenta.ru.

Такие аукционы проходят в городе регулярно. На предыдущем, в июле, также выставляли 39 квартир, была продана треть жилья. Как правило, недвижимость не приобретают из-за плохого состояния.