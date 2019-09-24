Европейские лоукостеры начнут работу в России

Крепнейшие лоукостеры Европы - Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из России. Принимать их правда пока будет лишь Санкт-Петербургский аэропорт Пулково.

По словам гендиректора «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, количество туристов может увеличится на шесть миллионов человек в год.

При этом летом рейсов станет ещё больше. Ожидается наплыв туристов из Германии, Фрнции, Великобритании и других стран, пишет «РБК».



Тем временем в московском «Шереметьево» появилась третья взлетно-посадочная полоса.