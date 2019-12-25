Эвакуация автомобиля в Москве больнее ударит по карману



Стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки, с 1 января в Москве увеличится на 4%.



Повышение тарифов связана с увеличением реальных затрат города на топливо, зарплаты водителей и техников, а также обслуживание и ремонт эвакуаторов.

Для перемещения автомобилей категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тыс рублей (ранее - 3,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. - 5,4 тыс рублей (ранее - 5,2 тыс рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей, - 7,6 тыс рублей (ранее - 7,4 тыс рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тыс рублей (ранее - 49,2 тыс рублей).

Также подорожает и суточная стоимость хранения транспорта на штрафстоянках. При этом водители, оплачивающие перемещение и хранение машины до ее получения, по-прежнему смогут рассчитывать на дополнительную скидку в размере 25% от льготного тарифа, пишет «Газета.Ру».

Напомним, что с1 по 8 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Плату за припаркованный автомобиль не будут взимать даже на улицах, где действует тариф 380 руб./час.



Читайте нас в мобильном приложении