«Я этому рад»: возглавит ли Путин Союзное государство

Президента России Владимира Путина спросили о возможности возглавить Союзное государство в 2024 году. Он не дал однозначного ответа.

Журналистка РБК Полина Химшиашвили заявила, что многие говорят о гипотетическом переходе Путина на пост главы Союзного государства по окончании президентского срока. Президент не стал однозначно комментировать предположение, но рассказал о своем отношении к идее интеграции с Беларусью.

«Тому, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад», - сказал глава государства.

Он также указал на необходимость ускорить создание Союзного государства, в том числе наднациональных органов. Президент отметил, что у России есть политическая воля и желание идти по пути их создания, передает корреспондент «Русской планеты».

Напомним, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не раз подчеркивали, что речь идет не об объединении. Белорусский лидер объяснял, что страна не собирается входить в состав любого государства. Ранее страны договорились, что к 2021 году создадут единые Налоговый и Гражданский кодексы.



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