Эстония вновь позволила себе антироссийский «визовый произвол»

Эстония закрыла въезд в страну четверым активистам «Молодой гвардии Единой России». МИД РФ призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.

Согласно данным российского МИДа, участницы всероссийской общественной организации были внесены в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Эстонской Республики в ближайшие десять лет.

В министерстве восприняли отказ активистам НКО во въезде как очередной недружественный жест «визового произвола», к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России.

«Призываем профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить самое пристальное внимание на это обстоятельство. Со своей стороны, не оставим действия эстонских властей без ответа», — приводит РИА «Новости» комментарий департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония должна стать страной, которая может вести диалог с Россией самостоятельно и без посредников. В противном случае Таллин окажется в ситуации, когда с его мнением не будут считаться.