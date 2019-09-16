Эстония считает убытки из-за электронных виз в Петербурге

Эстония переживает, что теперь финские туристы будут чаще ездить в Санкт-Петербург, а не в Таллин. Там связали это с тем, что Россия начала выдавать электронные визы в северной столице.

В посольстве Эстонии в России отметили, что теперь вместо доступных финнам поездок в Таллин они могут выбрать столь же доступные визиты в Петербург и его окрестности, где есть что посмотреть, и где интересно провести время. В российской северной столице много музеев и достопримечательностей, множество дискотек и хорошая инфраструктура.

Напомним, что с 1 октября 2019 года граждане 53 государств, смогут въезжать в Россию через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по электронной визе, которая бесплатно будет оформляться через интернет, пишет ТАСС.



Ранее сообщалось, что туристы из Японии охотно едут в Приморский край. В первые шесть месяцев этого года их число удвоилось по сравнению с этим же периодом в прошлом году.