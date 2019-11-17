«Эшники» сорвали боевой турнир для проверки на либерализм
На традиционный турнир по боевым искусствам, проводящийся в Москве с 2009 года в память Ивана Хуторского, ворвались сотрудники центра «Э» и начали задерживать всех участников.
Сейчас их группами по 25 человек доставляют в ОВД «Сокол».По данным проекта «ОВД-Инфо», всех задержанных спортсменов хотят проверить по базе на участие в протестной акции оппозиции 27 июля.
Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. Во время митинга 27 июля у мэрии Москвы на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.
Именно после этой акции Следственный комитет возбудил скандально-известное уголовное дело о «массовых беспорядках».
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