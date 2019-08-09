Эрдогана призвали принять присоединение Крыма к России

Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара действительно считает себя стратегическим партнером страны. С таким заявлением выступил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

«Турецкая сторона не стала выносить на повестку дня переговоров с Зеленским обсуждение соглашения между Украиной и США о противодействии строительству газопровода "Турецкий поток". Повестку дня полностью определила Украина, и на пресс-конференции это было хорошо видно. Наш президент заявил на ней, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания», — объяснил Перинчек РИА «Новости».

Политик отметил, что нельзя быть стратегическими партнерами со всеми, ведь такой подход может быть очень опасен для Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать территориальную целостность и независимость Украины. Защита прав крымских татар и их пребывание на родине в Крыму останется приоритетом для Турции, сказал он.