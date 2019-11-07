Эрдоган хочет поговорить с Путиным по телефону

Эрдоган хочет поговорить с Путиным по телефону

фото: Glavny.tv

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что «Турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим».

По предварительным данным, беседа будет посвящена исполнению российско-турецкого меморандума по Сирии, принятому в Сочи 22 октября, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Российский лидер проинформировал коллегу об итогах переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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