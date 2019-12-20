Эрдоган грозит зеркальным ответом на санкции США

В Анкаре обещают принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут санкции против проекта «Турецкий поток».

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сначала представители американских властей грозили санкциями в связи с С-400 и F-35, но турецкая республика твердо стоит на своем и не идет на уступки. Теперь США говорят, что введут санкции в связи с «Турецким потоком». «Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции».

Также турецкий лидер сказал, что данный шаг со стороны США можно расценить в качестве «открытого вмешательства в дела Турции», пишет «Russia Today».

При этом Соединенные Штаты угрожают ограничительными мерами не только Турции, но и России. В проект военного бюджета США на 2020 год внесены санкции против двух российских газопроводов. Ограничения касаются «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

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