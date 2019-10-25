Эпатажная парковка на Невском стоила Боярскому 8 тысяч рублей

Актеру Михаилу Боярскому, возмутившему петербуржцев своей эпатажной парковкой на полосе встречного движения на Невском проспекте, выписали два штрафа.

Боярского привлекли к административной ответственности 10 октября. В отношении актера составили сразу два протокола об административной правонарушении и выписали штрафы на три и пять тысяч рублей, передает «Петербургский дневник».

Напомним, припаркованный на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Петербурге автомобиль актера заметили пользователи соцсетей.

Когда вокруг этого поднялась шумиха, сам Боярский заявил, что на журналистов «ему насрать», а его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, отметил, что в парковке отца «нет никакой проблемы», ведь «он никому не мешает».