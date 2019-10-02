В Думе высказались об эпатажной парковке Боярского

В манере парковки Михаила Боярского нет большой проблемы, так как он никому не мешает, заявил сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Ранее пользователи соцсетей заметили автомобиль Михаила Боярского припаркованным на полосе встречного движения на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Петербурге.

«Это выдернутый случай, который привлек внимание. Конечно, это неправильно. Я представляю себе, где это, он там паркуется иногда, это никакая не „встречка“, там разворачиваются автомобили, но это не пешеходный переход и он никому там не мешал. Наверное, отец ходил в аптеку и выбрал кратчайший путь. Человеку 70 лет, ему тяжело ходить», — считает Сергей Боярский.

Однако депутат отметил, что каких-либо привилегий у артиста нет.

«Нарушил — значит, надо оштрафовать. А говорить с ним я об этом не буду: яйца курицу не учат», приводит слова Боярского-младшего Znak.

Ранее по этому случаю в отношении Михаила Боярского была начата проверка.