Боярского проверят на нарушение правил парковки

Боярского проверят на нарушение правил парковки

popbio.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении артиста Михаила Боярского. Он может быть причастен к нарушению правил парковки.

СМИ опубликовали видеоролик, на котором видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из него вышел человек в берете, очень похожий на народного артиста Михаила Боярского. Эту же информацию подтвердил и источник в ГИБДД региона.


Ведомство начнет проверку после публикаций в СМИ в отношении Михаила Боярского, возможно нарушившего правила парковки, пишет «РИА Новости».

Ранее в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о запрете платных парковок близ школ, больниц и других социальных объектов. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.

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События: общество
Организации: ГИБДД
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