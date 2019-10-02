Боярского проверят на нарушение правил парковки

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении артиста Михаила Боярского. Он может быть причастен к нарушению правил парковки.

СМИ опубликовали видеоролик, на котором видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из него вышел человек в берете, очень похожий на народного артиста Михаила Боярского. Эту же информацию подтвердил и источник в ГИБДД региона.



Ведомство начнет проверку после публикаций в СМИ в отношении Михаила Боярского, возможно нарушившего правила парковки, пишет «РИА Новости».

Ранее в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о запрете платных парковок близ школ, больниц и других социальных объектов. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.