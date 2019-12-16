Елочные игрушки времен СССР подорожали в десять раз

Популярность елочных игрушек, которые были произведены в советские времена из стекла, ваты и картона, стремительно растет. За последние четыре года продажи увеличить на 10-15%.

Особой популярностью пользуются игрушки из серии «Чиполлино», самая дорогая фигурка из которой оценивается в 120 тыс. рублей. А в декабре ватная игрушка ушла с аукциона по рекордной цене 250 тыс. рублей. Такие игрушки изготавливались и расписывались вручную и поэтому являются желанными для коллекционеров.

Стоимость елочных игрушек зависит от степени их сохранности и уникальности: чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены, тем дороже становятся сейчас.

Увлечение советскими игрушками больше распространено у людей среднего и старшего поколения. Это связано с ностальгическими воспоминаниями по ушедшему детству, пишут «Известия».

На старте сезона новогодних покупок жители России приобрели в полтора раза меньше елочных игрушек, а спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть. По словам экспертов, низкие продажи связаны с отсутствием снега в Центральной России — у россиян пока отсутствует новогоднее настроение.

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