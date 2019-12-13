Россияне не торопятся покупать новогодние товары

На старте сезона новогодних покупок жители России приобрели в полтора раза меньше елочных игрушек, а спрос на гирлянды, по сравнению с прошлым декабрем, сократился на четверть.

Согласно данным «Платформы ОФД», продажи искусственных елок сократились по сравнению с 2018 годом на 12%, гирлянд — на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%. Рост продаж наблюдается лишь среди елочных звезд - их россияне купили на 15% больше.

По словам экспертов, низкие продажи связаны с отсутствием снега в Центральной России — у россиян пока отсутствует новогоднее настроение, и они неохотно покупают праздничные украшения заранее, сообщают «Известия».

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать фейерверки.

Рекомендуется приобретать пиротехнические изделия в специализированных точках продаж, в которых должны быть документы, подтверждающие легальное происхождение товара. Покупая фейерверки, необходимо оценить внешний вид коробки, которая должна быть без повреждений или проколов. Если из нее высыпается пиротехнический состав, значит, фейерверк поврежден и может быть небезопасен в использовании.

В организации рекомендуют выбирать изделия с большим количеством зарядов, а также с небольшим интервалом между залпами, сообщает ТАСС.

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