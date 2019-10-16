Электронные сигареты назовут менее вредными

Теперь на упаковках электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака появятся надписи о том, что они не так вредны, как обычные сигареты.

Согласно документам из Евразийской экономической комиссии, производителям планируют дать право писать на упаковках о преимуществах их продукции перед табачными изделиями.

Как оказалось, производство и оборот электронных сигарет не регулируются ни в России, ни в других странах ЕАЭС. А это значит, что нет и запрета даже на ее продажу несовершеннолетним.

Помимо надписи на упаковке о преимуществах перед обычным табаком документ подразумевает и ограничения на их потребление, пишут «Известия».

При этом, как отмечают эксперты, точных данных о влиянии электронных сигарет и айкос на здоровье людей пока не существует. Никто в России ещё не проводил подобные исследования.

Однако результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета доказывают, что дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких.