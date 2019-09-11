Экс-владельцы Промсвязьбанка арестованы заочно за растрату

Бывшие владельцы Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевы заочно арестованы. Они обвиняются в растрате более 102 млрд рублей.



Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте на два месяца миллиардеров. Арест вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат в России, пишут Russia Today.

Ананьевы растратили более 66 млрд рублей и $575 млн в пользу компании «Промсвязькапитал», конечным бенефициаром которой является никто иной как сам Алексей Ананьев.

Ранее стало известно о том, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов проходит в качестве фигуранта по делу о хищении порядка 4 миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей».