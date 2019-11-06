Экспорт российских автомобилей вырос на треть

Россия нарастила поставки отечественных автомобилей за рубеж. Экспорт машин и компонентов к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) увеличился почти на 30%.

Специалисты считают, что рост экспорта автомобилей связан со слабым спросом на внутреннем рынке России. Также эксперты назвали одной из причин увеличения экспортируемых авто поддержку со стороны государства. Так, на развитие экспорта в 2019 году было направлено порядка 4,5 млрд рублей.

Больше всего РФ экспортирует автомобили и комплектующие в Беларусь (27%) и Казахстан (23%). Среди других крупных покупателей — Турция, Чехия, Узбекистан и Китай, на которые приходится от пяти до семи процентов экспорта, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минсельхоз одной из задач поставил увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции в 2,2 раза до 45 миллиардов долларов до 2025 года.