Эксперты предсказали россиянам недоедание из-за экспорта

Россия не сможет к 2025 году выполнить поставленные задачи по экспорту и импортозамещению продовольствия при текущих темпах роста агропромышленного комплекса.

Достижение целевых показателей по экспорту сельхозпродукции может привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в России, предупреждают экономисты.

В 2019 году Минсельхоз одной из задач поставил увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции в 2,2 раза до 45 миллиардов долларов до 2025 года.

Эксперты считают, что увеличение экспорта возможно лишь при высоких темпах развития агропромышленной отрасли, а потому решение поставленной Минсельхозом задачи может негативно сказаться на удовлетворении внутренних потребностей РФ в сельскохозяйственной продукции. То есть, сельхозпродукции будет не хватать самим россиянам, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия разрешила российским производителям поставлять в страну пшеницу, значительно смягчив требования к продукции.