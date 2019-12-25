Эксперты призвали не готовить новогодние салаты заранее

В Роспотребнадзоре напомнили россиянам, что у традиционных новогодних блюд и закусок короткий срок хранения.

По словам специалистов, готовить их заранее не нужно, так как срок годности закусок и горячих блюд от 6 до 18 часов. После этого начинается процесс порчи, который поначалу может быть незаметен. Всё это может привести к отравлению.

Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. После встречи Нового года, оставшиеся скоропортящиеся блюда тоже нужно убрать в холод. Оставить на столе можно только фрукты.

При покупке продуктов важно обратить внимание на сроки и условия хранения, указанные на упаковке, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, во сколько обойдется новогодний стол для среднестатистического россиянина.

Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты будут стоить 6 тысяч 431 рубль. Поданным Росстата, больше всего выросли в цене сыры — на 11,17 процента, сливочное масло (10,36 процента), цена апельсинов подросла на 10,87 процента.

Красная икра подешевела на 4,97 процента, а свежие огурцы упали в цене на 8,96 процента.

Самый «дорогой» новогодний стол будет у жителей Чукотки - 9,5 тысяч рублей. Жители Москвы отдадут за продукты 7 тысяч 900 рублей. В Петербурге отпраздновать Новый год стоит чуть более 7 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

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