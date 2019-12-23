Новогоднее застолье обойдется россиянину в шесть тысяч рублей

Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол для среднестатистического россиянина.

Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты будут стоить 6 тысяч 431 рубль. Поданным Росстата, больше всего выросли в цене сыры — на 11,17 процента, сливочное масло (10,36 процента), цена апельсинов подросла на 10,87 процента.

Красная икра подешевела на 4,97 процента, а свежие огурцы упали в цене на 8,96 процента.

Самый «дорогой» новогодний стол будет у жителей Чукотки - 9,5 тысяч рублей. Жители Москвы отдадут за продукты 7 тысяч 900 рублей. В Петербурге отпраздновать Новый год стоит чуть более 7 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Как сообщалось ранее, большая часть россиян в ночь на 1 января 2020 года останется дома, следует из опроса Российского союза туриндустрии.

66% россиян встретят праздник дома, что на 4% меньше результатов прошлого года. К друзьям или родственникам отправятся праздновать 22% жителей страны.

Работать в новогоднюю ночь будут 1% опрошенных. Еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, 2% — в заграничных путешествиях, 3% до сих пор не определились с планами, сообщают «Известия».

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