Эксперты перечислили наиболее востребованные профессии

Специалисты из ВНИИ труда выяснили какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

Профессии педагога, бухгалтера, электрогазосварщика, токаря и ряд других будут самыми востребованными в России в ближайшем будущем.

Также могут не беспокоиться врачи, повара, кондитеры, бармены, рабочие с квалификацией всегда смогут найти работу. В ближайшие 10 лет потребность в них не исчезнет.

Будут востребованы и дефицитные профессии, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, пишет «Лента.Ру».

Ранее сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выявил самые скучные профессии.