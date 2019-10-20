Эксперты нашли способное «убить» двигатель масло

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали о распространенных ошибках, которые допускают водители при замене масла в автомобиле.

Так, многие автомобилисты уверены, что зимой необходимо использовать в качестве масла вязкую «синтетику» из-за того, что она якобы лучше заводит двигатель.

Однако это не так. Лучше всего в холодное время года подходит масло, которое может оставаться в жидком виде при низкой температуре воздуха, но здесь стоит учитывать особенности каждого региона России.

При правильном выборе масла, нужно изучить его этикетку.

К примеру, если на упаковке значится «10W30», то необходимо из первого числа вычесть 40, тогда получится -30. Данный результат говорит о максимальной отрицательной температуре, при которой масло остается жидким.

Наибольшую опасность для большинства двигателей представляет масло с надписью «А5/В5», отмечают эксперты. Дело в том, что такое масло рассчитано на определенный тип двигателя.

А вот двигатели более старых конструкций оно может запросто привести к заклиниванию и другим «смертельно опасным» проблемам.

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