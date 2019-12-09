Эксперт рассказал о правильном прогреве машины зимой

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать двигатель машины зимой, чтобы не нарушить правила дорожного движения и не навредить экологии и самому автомобилю.

«Наилучший результат <…> дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)», — заявил эксперт.

Зиновьев отметил, что объяснить длительную парковку с включенным двигателем можно примерзшими дворниками и затвердевшей незамерзайкой, ведь ПДД запрещает движение с неисправными стеклоочистителями и стеклоомывателями.

Эксперт напомнил, что правила запрещают стоянку в жилой зоне с работающим двигателем, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Это связано с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологичности транспортных средств.

Как сообщает RT со ссылкой на текст нового стандарта, теперь производители должны будут информировать потребителей об этих показателях с помощью специальной этикетки. Это отдельный документ, в котором будет указано, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходует на 100 км движения.

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