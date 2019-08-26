Эксперт: прогнозы Литвы по БелАЭС основаны на ненависти к РФ

Заявления Литвы об опасности катастрофы на еще только строящейся БелАЭС – лишь попытка политизировать проект и сорвать закупки энергии, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По мнению эксперта корни подобных действий кроются в традиционно плохом отношении Вильнюса к Москве.

«Ряд политических сил в этой стране считают, что покупать энергию с белорусской станции – значит поддерживать российский проект, а этого делать нельзя. Причем даже в убыток себе – когда атомная станция начнет работать, ее электричество будет финансово привлекательно для соседних стран», — поясняет Митрахович ФБА «Экономика сегодня».

Речь идет о словах главы партии консерваторов «Союз Отечества-Христианские демократы Литвы» Витаутаса Ландсбергиса. Ранее он заявлял, что белорусско-российская атомная электростанция принесет гибель его родине из-за того, что Москву и Минск не волнует безопасность объекта.

Митрахович напомнил, что Вильнюс имеет претензии к БэлАЭС практически с момента принятия решения о ее строительстве.

«В РФ и РБ заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность – не самая важная вещь», — говорил Ландсбергис.

Таким образом, считает Митрахович, Литва попросту повторяет судьбу призывов Европы по российским газопроводам.

«Пока проект не завершен, можно заявлять об отказе от его преимуществ. Но когда трубопровод проложен, почему бы и не получать с него дешевый российский газ? И велика вероятность, что прибалтийские страны охотно станут покупать выгодную для них энергию БелАЭС, когда станция будет запущена», — заключил эксперт.

Напомним, запуск БелАЭС планируется уже на 2020 год. Атомная станция расположится близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчиком строительства выступает компания «Атомстройэкспорт», входящая в Росатом.

Первый энергоблок станции должен войти в эксплуатацию в этом году, второй – в 2020 году. Оба блока в сумме дадут мощность в 2400 МВт. Когда литовцы узнали об этом – они первыми закупили 4 миллиона йодосодержащих таблеток.