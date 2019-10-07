Эксперт оценил идею ГИБДД не штрафовать в плохую погоду

ГИБДД разработала для регионов указания по работе с камерами видеофиксации, которые запрещают штрафовать в плохую погоду. Эксперты уверены, что данная инициатива показывает стремление автоинспекции трактовать любую спорную ситуацию в пользу водителей.

Комплексы видеофиксации рекомендовали отключать в непогоду, при отсутствии предупреждающих о камере знаков, при проведении дорожных работ или в случае многочисленных жалоб на них.

Генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев сказал «Русской Планете»: «Водитель очень легко может понять, что штраф он не получит. Обойтись без штрафов можно, если не нарушать правила дорожного движения. В любой дорожной ситуации и при любых погодных условиях. А если сомнения в правомерности выписанного штрафа есть, а таких случаев по информации ведомства почти четверть от общего количества, то его всегда можно оспорить в установленном законом порядке».

В нововведениях эксперт не заметил «очередной кормушки» для ГИБДД. «Мы не видим здесь никаких оснований для возможных правонарушений. Наоборот такие инициативы можно рассматривать, как стремление ГИБДД трактовать спорную ситуацию в пользу водителей», - отметил он.

Эксперт прокомментировал и другое предложение Госавтоинспекции, которое разрешает использовать медсправку, выданную по результатам диспансеризации, для получения или переоформления водительского удостоверения.

«Инициатива ГИБДД в плане медосмотра призвана избавить автолюбителей от некоторого задвоения процессов, когда гражданин проходил сначала диспансеризацию, а потом еще и специальный осмотр для получения водительского удостоверения. Кроме того, такая инициатива может подтолкнуть большее количество россиян пройти проверку своего здоровья», - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне смогут не платить штрафы ГИБДД после прохождения процедуры банкротства.