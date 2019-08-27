Эксперт о «квалификационной яме»: это просто фейк

Эксперт о «квалификационной яме»: это просто фейк

Фото: fedpress

Данные о 34 миллионах российских работников в «квалификационной яме» не соответствуют действительности, заявил проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Их можно назвать фейковыми, поскольку процессы следует рассматривать только в динамике, пояснил он «Политэксперту».

По мнению доктора наук, исследование не выявило ничего нового. В нем говорится о дискретной безработице по качественным соотношениям, либо проблемах, касающихся отраслевых диспропорций.

Сафонов указал на то, что в России существует «реальная экономика», а сведения о 34 миллионах в «квалификационной яме» это просто фантастика.

О том, что колоссальное число россиян имеют недостаточную либо избыточную квалификацию ранее заявили BCG и World Skills.

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Места: Россия
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