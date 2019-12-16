К 14 годам колонии приговорен экс-министр финансов Подмосковья

Басманный суд Москвы сегодня приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову и постановил взыскать с него более 14,3 млрд рублей. В деле Кузнецова 22 преступных эпизода по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и легализации средств, полученных преступным способом.

Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции, пишет «РИА Новости».

По данным следствия, Правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтранстинвест» Кузнецовым и его сообщниками причинён ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

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