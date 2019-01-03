Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

В Россию из Франции экстрадировали Алексея Кузнецова, бывшего министра финансов правительства Московской области. На родине его обвиняли в мошенничестве, растрате и других преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия, Правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтранстинвест» Кузнецовым и его сообщниками причинён ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Доводы российских правоохранителей французские суды сочли убедительными и подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан Премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.

Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

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