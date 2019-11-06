Экс-жена Цеповяза впала в кому перед судом после попытки суицида

Бывшая жена осужденного Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя впала в кому перед заседанием суда. Она проходит обвиняемой по делу о вымогательстве денег у бизнесмена.

Женщина попала в реанимацию больницы в станице Кущевская Краснодарского края.

Адвокат обвиняемой заявил, что Стришняя пыталась покончить с собой. Это подтверждает найденная в доме записка. В ней Стришняя говорит, что «не может под таким давлением дальше жить» и перечислила имена.

Теперь заседание по ее делу состоится 14 ноября, уточняет телеканал «360». Женщина находилась под домашним арестом.

Стришняя вместе с братом обвиняется в вымогательстве у бизнесмена 70 млн рублей. Это произошло в 2010 году. Расследование дела завершилось в октябре, его передали в суд. Ее бывший муж входил в банду Цапков, которая орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-е годы. Вячеслав Цеповяз был ближайшим соратником главаря – Сергея Цапка. Банда совершила 19 убийств. Ее членов приговорили к большим срокам.