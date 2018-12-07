Главу амурского УФСИН наказали за крабов и икру для арестанта

В Амурской области начальника УФСИН привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после проверки информации о вольготной жизни заключенного в колонии. Речь идет об условиях содержания Вячеслава Цеповяза из «банды Цапков».

Кроме начальника УФСИН, были наказаны еще несколько сотрудников. В отношении руководства и работников исправительной колонии №3 заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, в октябре в СМИ распространились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз ест шашлыки, крабов, икру и пользуется смартфоном. В самой колонии подтвердили подлинность фото и добавили, что они сделаны не в его камере, а в комнате психологической разгрузки, пишет «Новая газета».

Вячеслав Цеповяз входил в так называемую «банду Цапков», которая много лет держала в страхе станицу Кущевская в Краснодарском крае. Члены банды убили 19 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, позже срок сократили до 19 лет и 10 месяцев.