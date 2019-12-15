Экс-главу штаба МВД по Йошкар-Оле посадили за взятку

Бывший начальник штаба управления МВД России по Йошкар-Оле признан виновным в «получение взятки в значительном размере» (по ч.2 ст.290 УК РФ). Ближайшие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

Экс-глава штаба в июне прошлого года получил взятку в размере 50 тысяч рублей от одного из сотрудников территориального отдела УМВД по Краснодарскому краю за продвижение по службе.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Марий Эл, в суде обвиняемый частично признал свою вину. При этом отмечается, что его виновность доказана «государственным обвинителем, представившим суду неопровержимые доказательства причастности к преступному деянию».

Помимо срока в колонии, суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти на на 2,5 года.

Ранее экс-прокурор Затеречного района Владикавказа была задержана по подозрению в заказном убийстве бывшего мужа сестры. Она заказала мужчину банде головорезов.

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