Экипаж МКС получит новогодние подарки
Экипаж Международной космической станции получит вскоре новогодние подарки.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома Байконур. Выведение корабля на околоземную орбиту займет около 9 минут.
На МКС он должен прибыть 9 декабря в 13:38 по московскому времени, пишет «РИА Новости».
Всего на корабле находится 2480 килограммов грузов. Из них: 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, а также 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.
Ранее на американском сегменте Международной космической станции вышли из строя все туалеты. Это привело к тому, что астронавтам приходилось пользоваться «памперсами».
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