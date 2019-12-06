Экипаж МКС получит новогодние подарки

Экипаж Международной космической станции получит вскоре новогодние подарки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома Байконур. Выведение корабля на околоземную орбиту займет около 9 минут.

На МКС он должен прибыть 9 декабря в 13:38 по московскому времени, пишет «РИА Новости».

Всего на корабле находится 2480 килограммов грузов. Из них: 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, а также 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.

Ранее на американском сегменте Международной космической станции вышли из строя все туалеты. Это привело к тому, что астронавтам приходилось пользоваться «памперсами».

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