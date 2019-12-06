Егор Жуков признан виновным и приговорен к трем годам условно

Егор Жуков признан виновным и приговорен к трем годам условно

Фото: Offshoreview.eu

Фигуранта «московского дела» Егора Жукова приговорили к трем годам условно после участия в несогласованной акции 27 июля в столице. Он признан виновным в призывах к экстремизму в интернете.

Решение об условном сроке вынес Кунцевский суд Москвы. По решению, ему в течение двух лет запрещено заниматься администрированием сайтов и схожей с этой деятельностью работой.

Судья Светлана Ухналева указала, что подсудимый виновен в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета, передает РБК.

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». Он является студентом Высшей школы экономики и видеоблогером. Жуков участвовал в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Москве 27 июля. 2 августа его задержали. Первоначально Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках. Затем это обвинение сняли и завели новое уголовное дело — о призывах к экстремизму. Прокуратура требовала для него 4 года тюрьмы. В интернете была распространена петиция с требованием отпустить Жукова.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!