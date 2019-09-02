В Египте скончался российский посол

В Каире скончался посол России Сергей Кирпиченко. Ему было 68 лет.

О причинах смерти посланника пока не сообщается.

По информации РИА «Новости», Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем в Лиге Арабских Государств. До этого он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии и Сирии.

Ранее сообщалось, что в России выросла смертность от онкологии.